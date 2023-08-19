المنتخب الإسباني يتطلع لقطف ثمار «التهدئة» بعد عام من تمرد لاعباته

قبل أقل من عام واحد، أعلنت لاعبات المنتخب الإسباني للسيدات عن تمردهن على خورخي فيلدا المدير الفني للفريق وعدم رغبتهن في الاستمرار تحت قيادته.

والآن يتأهب الفريق، في وجود بعض هؤلاء اللاعبات وتحت قيادة المدرب ذاته، لإحراز لقب بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، والمقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي غدا الأحد في سيدني بالمباراة النهائية للبطولة، والتي يخوضها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت 15 من لاعبات المنتخب الإسباني انسحابهن من صفوف الفريق بعد شهرين من خروج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) في إنجلترا بالهزيمة 1 / 2 أمام المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية.

وأوضحت اللاعبات في رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الوضع المحيط بالفريق تحت قيادة فيلدا يؤثر "بشكل خطير" على "حالتهن العاطفية" و"صحتهن"، حسبما أفاد الاتحاد الإسباني في بيان نشره في 22 سبتمبر.

وكانت ست من هذه اللاعبات الـ15 في ذلك الوقت من لاعبات برشلونة الإسباني، كما ضمت المجموعة لاعبتين من مانشستر سيتي الإنجليزي ومثلهما من كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد الإسبانيين ولاعبة واحدة من كلوب أمريكا المكسيكي.

وكان الشيء المثير هو أن هذه المجموعة لم يكن من بينها أي لاعبة ناشطة في ريال مدريد.

وأعلنت ثلاث لاعبات أخريات؛ هن إيريني باريديس وجينيفير هيرموسو وأليكيسيا بوتياس، دعمهن لزميلاتهن ولكن دون إرسال أي رسائل إلكترونية.

ولم يستجب الاتحاد الإسباني لرغبة اللاعبات، وأكد أن الطاقم التدريبي للمنتخب لن يستدعي سوى اللاعبات الراغبات في تمثيل المنتخب بحماس.

ومع التصدي لهذا التمرد، عدلت بعض اللاعبات عن قرارهن وعدن إلى صفوف المنتخب.

والآن يتأهب المنتخب لخوض النهائي العالمي الأول في تاريخه ليجني الفريق ثمرة تهدئة الأوضاع داخل صفوفه قبل المونديال الحالي.

وكان فيلدا صاحبة الـ42 عامًا تولى مسؤولية تدريب الفريق في 2015 خلفا للمدرب إجناسيو كويردا، الذي رحل عن تدريب الفريق وسط حالة من الاضطراب بين اللاعبات.

وبعد إعلان اللاعبات في سبتمبر الماضي عن تمردهن على فيلدا، كانت التفاصيل غامضة بشأن السبب الحقيقي وراء هذا التمرد، ولكن بعض التقارير أوضحت أن لاعبات الفريق شعرن بحالة من الحزن بعد الخروج صفر اليدين من يورو 2022، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا).

وأشارت تقارير أخرى إلى وجود شكوك ومخاوف لدى اللاعبات بشأن ترتيبات السفر والإقامة، وشكاوى وانزعاج من صرامة نظام فيلدا، بما في ذلك ما تردد عن أن اللاعبات تلقين تعليمات بأن تظل أبواب غرفهن بفندق الإقامة مفتوحة حتى منتصف الليل، مع تفتيش حقائبهن في حالة الذهاب للتسوق أثناء معسكرات التدريب.

وفيما أقر الاتحاد الإسباني باستلام رسائل البريد الإلكتروني، أكد مسؤولوه بأن اتخاذ قرار بشأن الطاقم التدريبي للفريق ليس من اختصاص اللاعبات، رغم أن باريديس أصرت لاحقًا على أنهن لم يطلبن الإطاحة بفيلدا.

وأوضح الاتحاد في بيانه: "يحتاج المنتخب الوطني إلى لاعبات ملتزمات بالمشروع ، يدافعن عن قميص الفريق ويفتخرن به. ستعود اللاعبات، اللاتي طلبن الانسحاب من المنتخب، إلى صفوف الفريق في المستقبل فقط إذا اعترفن بالخطأ وطلبن الصفح".

ومن بين الـ15 لاعبة، لم تضم قائمة المنتخب الإسباني في المونديال الحالي سوى ثلاث لاعبات؛ هن آيتانا بونماتي وماريونا كالدينتي وأونا باتل، كما ضمت القائمة كلا من بوتياس وباريديس وهيرموسو، فيما أصرت مابي ليون علنيا على موقفها وعدم العودة لصفوف الفريق.

والآن، قد يقطف المنتخب الإسباني ثمرة احتواء هذه الأزمة من خلال الفوز بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه.