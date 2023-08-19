ليفربول يقترب من حسم صفقته الرابعة

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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم تعاقده مع المغربي سفيان أمرابط، نجم خط وسط فيرونتينا الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

واهتمت بعض الأندية الأوروبية للتعاقد معه وهم: ليفربول، مانشستر يونايتد، أتلتيكو مدريد بعد أن تألق رفقة المنتخب المغربي في منافسا كأس العالم «قطر 2022».

وقالت صحيفة « AD.nl» الهولندية إن ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع سفيان أمرابط وتفوق على مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وأصبح قريبا للغاية في إعلان التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن مسؤولي ليفربول تواصلوا بالفعل إلى اتفاق مع فيورنتينا على ضم أمرابط مقابل 35 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن تعاقد ليفربول مع أمرابط سيكون تعويض النادي بعد فشل التعاقد مع كلا من كايسيدو ولا فيا الذين انتقلا إلى تشيلسي، بالإضافة إلى رحيل جوردان هندرسون وفابينيو للدوري السعودي.

جدير بالذكر أن عقد سفيان أمرابط ينتهي مع فيورنتينا في الثلاثين من يونيو 2024.