شولتس يستبعد عودة ترامب للبيت الأبيض

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يتم انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة مجددا.



وقال شولتس، مساء الجمعة، خلال فعالية برعاية صحيفة "أوجسبرجر ألجيماينه" المحلية، التى تصدر فى بافاريا، إنه يعتقد أن "الأمر الأكثر احتمالا هو أن يتم انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا".



ولم يرغب شولتس، في التعليق بشكل محدد على سؤال عما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لفوز ترامب في الانتخابات والتداعيات المرتبطة بذلك على السياسة الدولية.



وأضاف: "يمكنكم بالفعل تصور أننا ندرس بعناية السيناريوهات في كل المواقف الدولية".



وأشاد شولتس بما يتمتع به جو بايدن من "خبرة كبيرة في السياسة الدولية" و"الحكم السليم" بجانب النصائح التي يحصل عليها من مستشاريه.



ووفقا للمستشار شولتس، يمتلك الرئيس الأمريكي الحالي أيضا القدرة الأكبر على علاج الانقسامات في المجتمع الأمريكي، مؤكدا "إذا كان لدى أي شخص فرصة للتغلب على هذا الانقسام والتصدي للانقسام، فهو الرئيس الديمقراطي بايدن".