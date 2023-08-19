رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين قد يعود للبلاد خلال أيام

اجتمعت الشرطة الملكية التايلاندية مع الوكالات الأمنية ذات الصلة بالمجال الأمنى أمس الجمعة للاستعداد لعودة رئيس الوزراء التايلاندي المخلوع تاكسين شيناواترا المنتظرة، وقد يعود تاكسين في منتصف الأسبوع الجاري، حسبما أفادت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن مساعد رئيس الشرطة الليفتنانت جنرال براتشواب ونجسوك دعا إلى اجتماع مع عدد من الوكالات من بينها إدارة السجون ومكتب الهجرة ومكتب شرطة العاصمة للاستعداد لعودة تاكسين للوطن.

وأشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء الأسبق الهارب قد يعود يوم الاثنين أو الثلاثاء. ويعتقد أنه سيصل على متن طائرة خاصة ويهبط في مطار دون ميوينج.

وتتزامن العودة المزمعة مع تصويت بشأن رئيس الوزراء من المقرر أن يتم إجراؤه في 22 أغسطس. ويعتزم حزب "بويا تاي" الذي يعمل على تشكيل ائتلاف ترشيح قطب العقارات السابق سريتها تافيسين لمنصب رئيس الوزراء.

واستخف جاتوبورن برومبان، الرئيس السابق لحزب (الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية) والمنتقد الشديد لتاكسين، أمس الجمعة بالتكهنات التي ترددت مؤخرا بشأن عودة تاكسين بعد قضاء 17 عاما في المنفى الاختياري.

وقالت ابنة تاكسين: "سأستقبل والدي تاكسين في مطار دون ميوينج يوم الثلاثاء 22 أغسطس في الساعة 0900 صباحا".

وتمت الإطاحة بقطب الأعمال السابق (74 عاما) من السلطة عام 2006 في انقلاب عسكري.