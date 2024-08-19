وزير الري والسفير الأسترالي يناقشان التعاون فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه

• وزير الري يوجه دعوة لأستراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مع أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه وإدارة المياه الجوفية وشحن الخزانات الجوفية وإدارة مخاطر الجفاف والتدريب وبناء القدرات، مشيرا إلى أن رغبة الوزارة فى قيام الجانب الاسترالى بتوفير فرص تدريب لمهندسي الوزاره للإستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأسترالية في التعامل مع ندرة المياه وإستخدام الطاقة المتجدده في مجالات المياه المتعددة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية بسفير أستراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واستراليا في مجال الموارد المائية .

وبحث الجانبان قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضا استراليا التى واجهت حرائق الغابات التى إجتاحتها منذ عدة اعوام.

وأكد سويلم أهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، متوجها بالدعوة لدولة استراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، وإمكانية دعم أستراليا للمبادرة ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان نتائج اللقاء السابق بين الدكتور سويلم وابنهورست فى شهر مايو ٢٠٢٣ حيث تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة وشركة روبيكون الاسترالية فى مجال تحديث البوابات لتدقيق عملية توزيع المياه ، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة السويدي وشركة روبيكون ووتر الأسترالية لتنفيذ تجربة على ترعة القاصد لتحديث البوابات الواقعة على الترعة.

ووجه سويلم دعوة للسفير الاسترالى للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، معرباً عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال الموارد المائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.