النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع مطرب دعا إلى محو غزة

طلب النائب العام الإسرائيلي عميت أيسمان، التحقيق الجنائي ضد مطرب إسرائيلي، يدعى إيال غولان، بشبهة «التحريض على العنف ضد سكان غزة»، وذلك بعدما دعا المطرب صراحة إلى محو قطاع غزة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن دعوة غولان إلى محو غزة، جاءت بعد أيام من أحداث 7 أكتوبر الماضي، حيث قال «لا تتركوا إنسانا واحدا هناك (يقصد في غزة)».

وأوضحت هيئة البث أن قرار فتح تحقيق ضد غولان يتوقف على موقف المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا.

وأوصى المدعي العام الإسرائيلي، في يوليو الماضي، بفتح تحقيق ضد وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، لنفس «شبهة التحريض»، وتنتظر هذه التوصية أيضا قرار المستشارة القانونية للحكومة.

وأكد النائب العام في إسرائيل أن «كلام الوزير في بداية الحرب يعني أنه يعتقد أن جميع سكان غزة إرهابيون، وبناء على ذلك فمن المفهوم وجوب قتل جميع سكان القطاع»، حسب تعبيره.

وجاء طلب النائب العام بالتحقيق من بن غفير، على خلفيّة تصريحات علنية عديدة للوزير المتطرف بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.



