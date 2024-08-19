صحة غزة تعلن استشهاد 40 شخصا وإصابة 134 آخرين في آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ318 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و134 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و139 شهيدًا، و92 ألفًا و743 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 169، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد ارتقاء إبراهيم مروان محارب، الذي يعمل صحفياً ومراسلاً مع عدة وسائل إعلام.

وأدان في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال «الإسرائيلي» للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسئولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.