مفوض عام أونروا: ما لا يقل عن 289 عامل إغاثة فقدوا حياتهم في الحرب على غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن ما لا يقل عن 289 عامل إغاثة فقدوا حياتهم في الحرب على غزة، والمستمرة لما يزيد عن 10 أشهر.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن عدد عمال الإغاثة التابعين لوكالة «أونروا»، والذين استشهدوا جراء الحرب الدائرة، بلغ 207 حتى الآن.

وذكر أن نحو 885 عاملًا في المجال الصحي لقوا حتفهم بسبب الحرب، قائلًا إن «العديد منهم قُتل أثناء أداء واجبه وتقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية للجرحى والمرضى».

ولفت إلى مقتل ما يزيد على 160 صحفيا وإعلاميا في غزة أثناء تغطيتهم للحرب المدمرة والانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر أن الحرب على غزة خرقت جميع القواعد القائمة، مشددًا على أهمية محاسبة المسئولين عن الانتهاكات.

