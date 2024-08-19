السفير هشام بدر: الهدف من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية هو تحويل التحدي المناخي إلى فرص اقتصادية

قال السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة تسعى لفتح فرص أمام جميع المشروعات المتقدمة بالتنسيق مع مختلف الشركاء، وذلك من خلال قاعدة البيانات التي نجحت المبادرة في تأسيسها والعمل على تطويرها لتشمل المشروعات الخضراء الذكية في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك خلال مشاركة في اللقاء التعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تنظمها جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأوضح بدر، النجاح الذي حققته المبادرة خلال دورتها الأولى والثانية، وأثرها في رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ وإشراك جميع طوائف المجتمع في العمل المناخي، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته المبادرة للفائزين بالدورة الأولى والثانية من جوائز مالية ودعم فني، من خلال الشركاء وعرضها على المستوى الوطني والمستوى الدولي، وفتح فرص للشراكات للاستثمار في مختلف الأفكار والمشروعات.

وأضاف رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن الهدف من المبادرة هو تحول التحدي المناخي إلى فرص اقتصادية عالمية قادرة على إيجاد حلول لتحويل المخلفات إلى طاقة إيجابية وتوفير فرص عمل لجميع من لديهم مشروعات خضراء ذكية بيئية تكنولوجية.

وأشار رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى انتهاء التقديم للمبادرة بنهاية هذا الشهر، لافتًا إلى أن المبادرة تم إطلاقها بجميع المحافظات تحت رعاية رئيس الجمهورية، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، كما أن المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لتقييم المشروعات في جميع المحافظات المصرية.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتتضمن شروط المشاركة أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًّا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

وللتعرف على المبادرة والتسجيل على الرابط التالي:

https://www.sgg.eg/