زعيم حزب اليسار الألماني يحذر من نشر جنود الناتو في أوكرانيا كدروع بشرية

حذّر زعيم حزب "اليسار" الألماني، يان فان أكين، من حصر النقاش حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا في إرسال جنود من حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى هناك.

وقال فان أكين في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، اليوم الثلاثاء: "هذا النقاش يسير في اتجاه خاطئ تماما"، معربا عن قلقه البالغ إزاء هذا الأمر.

وأوضح فان أكين، أن لديه انطباع بأن الأمر يقتصر على نشر جنود للناتو في أوكرانيا كدروع بشرية، والذين سيكونون في هذه الحالة في مواجهة مباشرة مع الجنود الروس.

وأشار إلى أنه من المعلوم من اتفاقيات سلام سابقة أنه لا يمكن استبعاد حدوث مناوشات متكررة وسوء فهم واستفزازات. وحذر فان أكين قائلا: "هنا يصبح خطر اندلاع حرب كبرى فجأة كبيرا للغاية"، مضيفا أنه يجب أيضا دراسة خيارات أخرى.

وفي المقابل، كان زعيم حزب "اليسار" أشار أمس الاثنين إلى إمكانية نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، قوامها ما بين 30 ألفا و40 ألف جندي، كبعثة مراقبة لضمان أمن أوكرانيا.

وصرح فان أكين بأنه نفسه لا يتوقع عقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما أعلنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ومع ذلك، فإنه يتوقع عقد مثل هذا الاجتماع في الخريف. ولا يعتقد فان آكين أن روسيا ستوافق على وقف إطلاق النار كشرط مسبق.