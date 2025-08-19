القاهرة الإخبارية: استمرار تعثر دخول المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم بسبب تعنت الاحتلال

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» عبدالمنعم إبراهيم، في تغطية مباشرة من معبر رفح، بأن خمسة أفواج من قافلة الإغاثة الثامنة تحركت فجر اليوم من الأراضي المصرية باتجاه منفذ كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة، موضحا أن جميع الشاحنات لا تزال تخضع لإجراءات تدقيق ومراجعة مطولة من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يعطل وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر، رغم بدء الحركة منذ الخامسة والنصف صباحا.

وأكد إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات تحمل آلاف السلال الغذائية، ومئات الأطنان من الدقيق، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، بالإضافة إلى ثلاث شاحنات وقود دفعت بها السلطات المصرية، مشيرا إلى أن التعقيدات الإسرائيلية عند المنفذ تسببت في عودة عدد كبير من الشاحنات دون السماح بتفريغ حمولتها، في مشهد يتكرر يوميًا ويعيق بشكل كبير الجهود الإنسانية المبذولة.

وتابع أنه من الجانب المصري، يعمل مئات المتطوعين على تجهيز دفعات جديدة من المساعدات، حيث يتم تكويد وترتيب الشاحنات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، استعدادًا للدخول إلى القطاع، ويعد منفذ كرم أبو سالم المنفذ الوحيد حالياً لدخول المساعدات منذ تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024، عقب الاتفاق المصري الأمريكي الذي سمح باستئناف مرور الإغاثات عبر كرم أبو سالم.