حملة نظافة موسعة بحي النور لرفع المخلفات وتحسين المظهر العام بشرم الشيخ

استجابت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لشكاوى المواطنين بشأن قيام بعض قاطني منطقة الفيلات بحي النور بسلوكيات سلبية مثل إلقاء المخلفات وغسيل السيارات في الطرق، ما أثر على المظهر الحضاري للمدينة وعرقل جهود منظومة النظافة.

وقال رئيس المدينة إنه تم إطلاق حملة نظافة موسعة في المنطقة لرفع المخلفات التي شوهت المظهر العام، إلى جانب إجراء عملية نظافة شاملة للحي بالكامل، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين.

ودعا رئيس المدينة المواطنين إلى التعاون مع الوحدة المحلية والالتزام بعدم إلقاء المخلفات أو القيام بأي ممارسات تضر بالبيئة أو تعيق منظومة النظافة.

وأكد أن حملات النظافة مستمرة على مدار 24 ساعة في كافة قطاعات المدينة من خلال العمل على 3 شفتات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها كونها من أهم مدن السياحة المستدامة عالميًا.





