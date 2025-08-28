بنفيكا وكلوب بروج وكوبنهاجن يكملون عقد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكملت أندية بنفيكا البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي وكوبنهاجن الدنماركي عقد الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.

تأهل بنفيكا بالفوز 1 / صفر على ضيفه فنربخشة التركي في إياب الملحق النهائي المؤهل لمرحلة الدوري.

سجل كريم أكتوركوجلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليمنح بطاقة التأهل لفريقه بعد التعادل ذهابا بدون أهداف، ليودع الفريق التركي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، دوري الأبطال مبكرا.

وفاز كوبنهاجن على ضيفه بازل السويسري بنتيجة 2 / صفر، ليتأهل الفريق الدنماركي متفوقا بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.

أحرز أندرياس كورنيليوس ويوسف موكوكو "من ركلة جزاء" هدفي كوبنهاجن في الدقيقتين 46 و85.

واكتسح كلوب بروج البلجيكي ضيفه رينجرز الاسكتلندي بستة أهداف دون رد، ليتأهل متفوقا بنتيجة 9 / 1 في مجموع المباراتين.

أحرز نيكولو تريسولدي وهانز فاناكين وخواكين سيس "ثنائية" وألكسندر ستانكوفيتش وكريستوس تزوليش أهداف بروج في الدقائق 5 و32 و41 و45 و45+2 و50.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، تأهل كاراباج الأذربيجاني على حساب فيرينسفاروش المجري، لينضم بذلك للقرعة التي ستقام الخميس لمرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا.

أما الأندية الخاسرة في هذا الملحق، ستذهب للمشاركة في مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".