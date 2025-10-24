ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم طلب تصريح من الكونجرس لشن المزيد من الهجمات على مهربي المخدرات.

وأضاف ترامب للصحفيين يوم الخميس: "لا أعتقد أننا سوف نطلب إعلان حرب. أعتقد أننا سنقضي على الأشخاص الذين يدخلون المخدرات إلى بلادنا".

وجاء تصريح ترامب ردًا على سؤال صحفي حول عدم طلب إعلان حرب رسمي من الكونجرس، مع الأخذ في الاعتبار أنه أعلن الحرب بالفعل على عصابات المخدرات، وأن الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من المحتمل أن يوافق على طلبه.

وبموجب الدستور الأمريكي، يُعد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يملك الكونجرس وحده صلاحية إعلان الحرب رسميًا. عمليًا، لم يقدم إلا عدد قليل من الرؤساء على هذه الخطوة، حيث يميل معظمهم إلى استخدام آليات قانونية أخرى تسمح بتنظيم العمليات العسكرية دون إعلان حرب رسمي.

وأشار ترامب إلى أن القتال ضد عصابات المخدرات يجب أن يتم ليس فقط في البحر، بل أيضًا على البر، مضيفًا أنه "قد يبلغ الكونجرس بالخطوات المقبلة، ولكن لا يمكنني أن أتصور أن تكون لديه مشكلة في ذلك". ولم يوضح الرئيس متى ستنفذ هذه الهجمات.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدف الجيش الأمريكي قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بشكل متكرر، يُعتقد أنها كانت محملة بالمخدرات، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصًا، وسط انتقادات واسعة لعدم تقديم الإدارة الأمريكية أساس قانوني واضح لهذه العمليات.

وشبه ترامب عصابات المخدرات بالإرهابيين ذوي الدوافع الدينية، واصفًا إياهم بأنهم "داعش نصف الكرة الغربي"، في حين شبه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيسيث، الذي يُشار إليه حاليًا بوزير الحرب، عصابات المخدرات بتنظيم داعش الإرهابي.