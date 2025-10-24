تباين أداء أسواق الأسهم في العالم بعد تأكيد ترامب اعتزامه لقاء الرئيس الصيني

تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية اليوم الجمعة في أعقاب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه الاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش مشاركتهما في قمة إقليمية بكوريا الجنوبية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ساهم تأكيد اللقاء في تخفيف حالة عدم اليقين المحيطة بالتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مهم بينهما لا تزال غير واضحة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2ر0%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1ر0%. وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها أمس

وفي بداية التعاملات الأوروبية ارتفع مؤشر داكس الألماني، بنسبة 1ر0% تقريبا ليصل إلى 73ر24235 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأقل من 1ر0% ليصل إلى 87ر9546 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 3ر0% إلى 50ر8203 نقطة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية بعد أن اختتم الحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا مهما بشأن التخطيط الاقتصادي للبلاد أمس دون أي تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.

وارتفع مؤشر هانج سانج في هونج كونج بأكثر من 7ر0% ليصل إلى 15ر26160 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 7ر0% أيضا إلى 31ر3950 نقطة.

وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4ر1% ليصل إلى 65ر49299 نقطة، بعد خسائره أمس. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بعد تأكيد البيت الأبيض لقاء ترامب وشي المنتظر.

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 5ر2% إلى 59ر3941 نقطة وهو مستوى قياسي جديد له، مستفيدا من مكاسب الأسهم الأمريكية وتأكيد لقاء ترامب وشي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنحو 2ر0% ليصل إلى 9019 نقطة، بعد أن أظهرت بيانات أولية انكماش نشاط قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي حيث سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع في أستراليا 7ر49 نقطة مقابل 4ر51 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتراجع مؤشر سينسيكس الهندي بأكثر من 5ر0%، في حين أغلقت بورصة تايوان للأوراق المالية أبوابها اليوم بسبب عطلة رسمية.