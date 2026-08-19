وزير الدفاع الأوكراني المقال فيدوروف يدعو إلى إجراء انتخابات

دعا وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخائيلو فيدوروف إلى إجراء انتخابات على الرغم من الحرب الدائرة مع روسيا، وذلك بعد أقل من شهر على إقالته، حسبما ذكر في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء.

وقال فيدوروف في رسالته: "يجب ألا تكون الديمقراطية رهينة لروسيا. نحن نقاتل بالضبط لأننا نريد أن نكون دولة أوروبية حرة... على الدولة إيجاد "آلية قانونية وآمنة وواقعية" لإجراء الانتخابات على الرغم من استمرار الحرب.

وأقيل فيدوروف من منصبه وزيرا للدفاع بعد أقل من ستة أشهر، في إطار تعديل وزاري. وقبل ذلك، كان يرأس وزارة التحول الرقمي، التي استحدثت عام 2019. وأدت إقالته إلى اندلاع مظاهرات شارك فيها الشباب بشكل رئيسي للمطالبة بعودته إلى منصب وزير الدفاع.

ويوم الثلاثاء، قدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ترشيح وزير الدفاع بالنيابة يوهيني خمارا لهذا المنصب إلى البرلمان. وينظر إلى رسالة فيدوروف المصورة على نطاق واسع على أنها رد على هذا الترشيح.

واعتبرت الشعبية المتزايدة لفيدوروف أحد أسباب إقالته. وبعمره البالغ 35 عاما، بلغ أيضا الحد الأدنى للسن الذي يشترطه الدستور للترشح لمنصب الرئيس.