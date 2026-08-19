كوريا الجنوبية تعلن اتفاق جيشها والجيش الأمريكي على اختصار مدة تدريباتهما بناء على طلب واشنطن

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل، وليس في 27 أغسطس/آب كما كان مقررا من قبل.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم بعض التدريبات الميدانية المشتركة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتقليص حجم التدريبات قبل بدءها مباشرة يوم الاثنين.



وأشار ترامب إلى ما وصفه بالعلاقة الجيدة التي تربطه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ورفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأمريكية ضد إيران.