«التصديري للحاصلات الزراعية» ينظم ورشة عمل لرفع قدرات محطات تعبئة الموالح

نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالتعاون مع شركة "JBT" الأمريكية، برنامج تدريبي لمصدري ومنتجي الموالح.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الخميس - أن البرنامج شارك فيه عدد من الخبراء المتخصصين، من الولايات المتحدة، جنوب إفريقيا وأسبانيا، منوها بأنه تم استعراض أخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية فيما يتعلق بالأسس العلمية السليمة للمعاملات التي تتم على ثمار الموالح داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف لتجيزها للتصدير.

من جهته، أشار عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس، إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالي الجودة من خلال أتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمجلس لنقل التكنولوجيا في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي.