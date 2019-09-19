نتنياهو يحذر من حكومة «خطيرة» تدعمها الأحزاب العربية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إنه سيبذل قصاري جهده لمنع تشكيل حكومة "خطيرة" تدعمها "الأحزاب العربية المناهضة للصهيونية".

وصرح نتنياهو في بداية اجتماع لحزب ليكود بزعامته: "هناك خياران... حكومة بقيادتي أو حكومة خطيرة تستند إلى الأحزاب العربية".

وتابع: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة تحديات أمنية ودبلوماسية كبيرة، لا يجب السماح بتشكيل الحكومة الثانية".

وبعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الثلاثاء، لا يبدو أن نتنياهو سينال دعما كافيا لتشكيل حكومة ائتلاف.