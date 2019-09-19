يرى، الكاميروني صامويل إيتو، نجم نادي برشلونة وإنترميلان الأسبق، أن البرازيلي رونالدو «الظاهرة» هو أفضل لاعب على مر العصور هو والأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في البلوجرانا.

وكان النجم الكاميروني صامويل إيتو أعلن اعتزاله كرة القدم، الأسبوع الماضي، بعد مسيرة حافلة مليئة بالألقاب الفردية و الجماعية، نجح خلالها بالتتويج بثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، ونيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات.

وفي لقاء له مع قناة «سير» الإذاعية، قال النجم الكاميروني: «اللاعب البرازيلي رونالدو نازاريو هو بالنسبة لي أفضل لاعب على مر العصور، هو واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي».

وعن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان وأيضًا لاعب غينيا بيساو أنسو فاتي، ثنائي نادي برشلونة، قال إيتو: «أشاهد كل مباريات البارسا، ولا أصدق حقًا ما يحدث مع فاتي، إنه لاعب رائع وذو شخصية قوية، أتمنى له الأفضل دائمًا وألا يعاني من أي إصابات تعرقل طريقه، وقد بدأ جريزمان جيدًا».

وأضاف: «اللاعبون ذو المستوى الجيد متفاهمون فيما بينهم وبذلك يستمر الفريق، وأتمنى لجريزمان ان يستمتع رفقة البارسا، وألا يعاني من أي ضغط، لأن اللعب ضمن صفوف البارسا هو شيء فريد من نوعه».

وعن فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق والمدرب الحالي لفريق الشباب ببرشلونة، أوضح أن الصحافة كانت دائمًا غير عادلة معه، قائلًا: «نحن سجلنا أهداف وفزنا، فالديز من جانبه أنقذ 5 أو 6 أهداف خلال مباريات مهمة ولم يتم الاعتراف بهذا، كان أفضل لاعب في البارسا في كل موسم».

وأضاف بشأن فالديز: «فلنضع موضوع الأهداف جانبًا، ما أتذكره هو عندما دخلت إلى غرفة الملابس خلال استراحة مباراة نهائي دوري الابطال في باريس، ووجدت كل زملائي في حالة سيئة، فقلت لهم: «ما الذي نفعله، فليفكر كل واحد منا، فلنكن رجالًا نقاتل خلال ال 45 دقيقة المتبقية ونفوز بهذا النهائي»، أشعر بالسعادة لأن مدرب الفريق «فرانك ريكارد» حينها تفهم هذا وقام بإدخال أندرياس إنييستا إلى الملعب، فمشاركة أندريس غيرت مسار المباراة، كان أداءه مثل مارادونا وميسي وكريستيانو رونالدو معًا».