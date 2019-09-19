انخفاض زوار كوريا الجنوبية لليابان بواقع النصف

كشفت بيانات للحكومة اليابانية عن انخفاض عدد زوار كوريا الجنوبية لليابان بنسبة 48% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكشفت الأرقام الرسمية عن قيام 308 آلاف و700 كوري جنوبي بزيارة اليابان في الشهر الماضي في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين الآسيويتين حول قضايا زمن الحرب والسياسات التجارية.

وكان زوار كوريا الجنوبية قد احتلوا المركز الثاني في قائمة الزوار الأجانب لليابان بنسبة 24% من إجمالي 2 مليون و520 ألفا و100 زائر في عام 2018 بعد الصين. غير أن كوريا الجنوبية تراجعت للمركز الثالث في شهر أغسطس الماضي بعد الصين بواقع مليون و100 زائر وتايوان بواقع 420 ألفا و300 زائر. وإجمالا ارتفع عدد الزوار الأجانب لليابان خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس بنسبة 3.9% إلى 22 مليونا و144 ألفا و900 زائر.