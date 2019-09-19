إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «أبو كبير- فاقوس» بالشرقية

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أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "أبو كبير- فاقوس" بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام شبكة الكهرباء بطريق "أبو كبير – فاقوس" بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى "أبو كبير" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.