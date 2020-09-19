علاء فاروق: «الزراعى» ملتزم بدعم عملائه بعد انتهاء فترة تأجيل سداد الأقساط

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك ملتزم بتقديم جميع سبل الدعم لعملائه بعد إنتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية والتى تنتهى فى شهر سبتمبر الجارى، حيث قام البنك الزراعى خلال الستة أشهر الماضية بوقف جميع مطالبات الاقساط او المستحقات لمختلف انواع القروض المستحقة على عملائه اعتبارا من 16/3/2020 تنفيذا لتعليمات البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن،

وأضاف أنه تنفيذا لتعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فإن البنك الزراعى سوف يقوم بمراعاة أكبر قدر من المرونة وتقديم جميع التيسيرات لعملائة واقتراح الحلول المناسبة لهم وفقا لقدرتهم على السداد ووفقا للتدفقات النقدية المتوقعة لهم، وبما لا يمثل ضغطا على السيولة لديهم، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك من خلال مراجعة دقيقة لمواقفهم الائتمانية القائمة مع إمكانية إعادة الجدولة لفترات أطول أو إعادة هيكلة الأقساط أو منح فترات سماح بما يتناسب مع موقف كل عميل ودراسة حالته من جانب البنك.

وأكد فاروق أن المبادرات والقرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ طارق عامر خلال الأشهر الماضية كان لها الأثر الأكبر فى التخفيف من الأضرار على الأفراد والشركات جراء جائحة كورونا، وهو الدور الذى ما زال يقوده البنك المركزى لضمان استمرار دعم جميع عملاء القطاع المصرفى خاصة الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الفترة الماضية، حرصا على تخفيف الضغوط عنهم واستمرار أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية مما سوف ينعكس بشكل كبير على استقرار الاقتصاد القومى ككل.