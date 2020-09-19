قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا يعلن عن 29 ألف وظيفة تدريب شاغرة

ناشد هانز بيتر فولزايفر، رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا، خريجي المدارس البدء في التدريب على حرفة يدوية هذا العام.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية تنشرها في عددها بعد غد الاثنين، قال فولزايفر:" لا تزال هناك 29 ألف وظيفة تدريب شاغرة في قطاع الحرف اليدوية وحده".

تأتي هذه التصريحات بمناسبة يوم الحرف اليدوية في ألمانيا.

وأضاف فولزايفر:" يمكن لمصانعنا أن تقدم المزيد من التدريب، وهي تريد ذلك. ولا يسعني إلا أن أنصح الشباب بالاستفادة من الفرص في مجال الحرف اليدوية بشكل فعلي والبدء بوظيفة تدريب الآن".

وتابع فولزايفر أن الكثير من الشباب يشعر بعدم الأمان بسبب أزمة كورونا لأنهم لم يتمكنوا من تلقي معلومات كافية.

كان اتحاد الحرف اليدوية أعلن نهاية الشهر الماضي أن عدد عقود التدريب التي أبرمها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي تقل بنسبة 10% عن عددها في نفس الفترة من 2019، وأشار الاتحاد إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى قرابة19 % في مايو الماضي مع بداية أزمة كورونا.

وتابع فولزايفر بالقول إن الأمور شهدت دفعة في الوقت الراهن بشكل يمكن معه الأمل في الوصول بحلول نهاية العام إلى نفس عدد المتدربين الذي كان في العام الماضي " وبالتأكيد يمكننا وسنواصل تدريب و توظيف أشخاص لاجئين".