مصدر بـ«التموين»: مشاركة 175 شركة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

تنطلق غدا، معارض «أهلا مدارس» فى عدد كبير من المحافظات لمدة أسبوع، بهدف توفير جميع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 25% مقارنة بالأسواق الأخرى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن معارض أهلا مدارس توفر جميع السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها بأسعار مخفضة، وذلك بفضل إتاحة منتجات المصانع إلى المستهلك مباشرة دون وسيط.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن هناك 19 معرضا لمبادرة أهلا مدارس فى الـ12 محافظة، علاوة على توفير 21 معرضا متنقلا لخدمة المحافظات التى لا يقام بها معارض، والمحافظات الكبيرة التى تحتاج لأكثر من معرض، بجانب المعرض الرئيسى بالقاهرة فى منطقة أرض المعارض، بواقع 4 قاعات رئيسية.

وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة فى المعرض يصل لنحو 175 شركة ما يؤكد وجود كم كبير من السلع والمنتجات المختلفة لتلبية جميع احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، تسهيلا على أولياء الأمور وأرباب الأسر، موضحا أن عددا من المحافظات ستشهد إقامة أكثر من معرض تحت إشراف الغرف التجارية بالتعاون مع المحافظين بالمحافظات المختلفة، حيث يوفر المحافظون المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

وتابع: «أن أغلب سلع ومنتجات معارض أهلا مدارس، ستكون منتجا مصريا وصناعة محلية»، لافتا إلى أن المعارض ستلتزم بشكل كامل بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، حرصا على سلامة المواطنين، ومنها تقليل عدد المواطنين داخل المعارض بنسبة تصل إلى 50% من السعة القصوى للقاعات لضمان حد أدنى من التباعد.