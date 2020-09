انسحبت النائبة الفرنسية أنا كريستين لانج، من جلسة للبرلمان الفرنسي، يوم الخميس، مع بعض النواب اليمنيين، احتجاجا على مشاركة طالبة محجبة في الجلسة التي كان يجري خلالها تحقيقا عن وضع كورونا في البلاد.

كانت مريم بوجيتو، المتحدثة ونائبة رئيس الاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا (UNEF)، تحضر تحقيقًا برلمانيًا لفحص آثار أزمة فيروس كورونا على شباب وأطفال البلاد عندما أعلنت آن كريستين لانج، الممثلة عن حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم في فرنسا، أنها ستغادر القاعة بسبب الحجاب.

بعدها نشرت لانج مقطع فيديو على صفحتها عبر تويتر تقول تشرح من خلاله سبب الانسحاب: "لا يمكنني قبول ذلك في الجمعية الوطنية_البرلمان_القلب النابض للديمقراطية، أن نقبل بظهور شخص بالحجاب أمام لجنة تحقيق برلمانية"، بحسب موقع "يورو نيوز".

1- Meanwhile in #France, the so-called color-blind nation: a French MP stormed out of an audition at the National Assembly because she found the presence of a Muslim woman wearing a Hijab unbearable and contrary to the values of the Republic. pic.twitter.com/EZcpOvQUMU