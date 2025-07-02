تحديد موعد مباراتي كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني «لالجيا» عن مواعيد مباراتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وأعلنت «لاليجا» اليوم، الثلاثاء، جدول مباريات الليجا لموسم 2025-2026، وذلك عقب قرعة البطولة التي أقيمت في سان خوان دي لا نافا، بمقاطعة أفيلا.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن كلاسيكو الدور الأول سيقام في الجولة العاشرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ملعب ريال مدريد، في 26 أكتوبر 2025.

أما كلاسيكو الدور الثاني، فسيقام على ملعب كامب نو، ملعب برشلونة، في الجولة الخامسة والثلاثين، يوم 10 مايو 2026.

وتنطلق بطولة الليجا رسميًا، في 15 أغسطس 2025، على أن تختتم المنافسة في 24 مايو 2026، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي 2024-2025.