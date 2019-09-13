المجر تمدد تأجيل سداد القروض الممنوحة لبعض الأسر والشركات

مددت المجر تأجيل سداد القروض للأسر والشركات التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا حتى منتصف 2021.

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان في مقطع مصور عبر موقع فيسبوك إن الأسر التي لديها أطفال والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمشاركين في برنامج عمل عام لن يضطروا لسداد قروض البنك لستة أشهر أخرى من يناير إلا إذا فضلوا فعل ذلك.

هذا الإجراء سيطبق فقط على الشركات التي شهدت تراجعًا في العائدات بواقع 25% بالمئة على الأقل من مستويات ما قبل الأزمة، على حد قوله.

ولن يتم السماح للبنوك بإلغاء أي قروض كانت قد تم صرفها للأسر والشركات قبل أزمة فيروس كورونا لمدة ستة أشهر.

يأتي هذا الإعلان فيما تحاول المجر التصدي لموجة من إصابات فيروس كورونا وصلت لرقم قياسي بلغ 941 حالة جديدة أمس الجمعة.