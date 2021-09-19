قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّه إذا تم وضع تشريع جديد لقانون الإيجار القديم، فيجب إتاحة فترة انتقالية لنحو عشر سنوات من أجل التطبيق.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء السبت، أنه يمكن التفرقة بين الريف والحضر، إلى جانب الشوارع داخل المدينة الواحدة.

حالة الخلاف بشأن القانون أثارت استغراب عمرو أديب، الذي وجّه سؤالًا للنائب الفيومي قائلًا: "إنتو إزاي في البرلمان سايبين الناس كده؟".

وردّ النائب بأنّ القانون سيصدر من خلال حوار مجتمعي بالنظر إلى حالة الخلاف الكبيرة التي تسود بسبب هذا القانون، مؤكدًا ضرورة وضع قاعدة عامة يتم تطبيقها على جميع الحالات.

في الوقت نفسه، رأى أديب أن هذا القانون يحمل ضرورة بالغة ويجب أن يتم إقراره من خلال حوار مجتمعي باعتبار أن السكن أهم ما يحتاجه الإنسان.