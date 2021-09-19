حملة لتطعيم طلاب جامعة الوادي الجديد ضد كورونا بمركز باريس

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، متابعة سير العمل بمراكز تطعيمات الطلاب للقاحات كورونا بمراكز المحافظة الخمس، تسهيلا على طلاب الجامعة للحصول على تطعيم لقاح كورونا قبيل بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد.

وقال طنطاوي إن تطعيم طلاب الجامعة بمراكز المحافظة في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا، وحرصا على صحة أبنائها الطلاب، وتم توفير اللقاح لطلاب الجامعة بالمجان في إطار إستعداد الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد، ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، وحملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

من جانبه قال، الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حملة التطعيمات إنتقلت للعمل بمركز باريس لتطعيم طلاب الجامعة بمركز باريس وقراه، بالوحدة المحلية لمركز باريس، مؤكدا ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلقي التطعيم.