مظاهرة نسائية في كابول للمطالبة بحق العمل والدراسة في أفغانستان

شارك عدد من النساء في مسيرة بشوارع كابول اليوم الأحد للمطالبة بحق العمل والدراسة، في ظل حكم طالبان السلطوى.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 24 ناشطة، اجتمعن أمام ما كان حتى وقت قريب وزارة شؤون المرأة في العاصمة الأفغانية كابول، وكن يرددن "حقوق المرأة وحقوق الإنسان".

وألغت طالبان مؤخرا وزارة شؤون المرأة، وحلت محلها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقر الشرطة الدينية، التي تقوم بتطبيق الاخلاق العامة وتفسير طالبان للاسلام.

وكانت الشرطة الدينية خلال فترة حكم طالبان في التسعينيات تقوم بضرب النساء، اللاتي يتجرأن على عدم تغطية جسدهن بالكامل علنا.

ويذكر أنه بعد سيطرة طالبان على السلطة، نظمت النساء الأفغانيات مظاهرات لعدة أيام في أنحاء البلاد لمطالبة أفراد حركة طالبان باحترام حقوقهن، وقد تم قمع المظاهرات بصورة عنيفة، مع ذلك، يبدو أن مظاهرة اليوم مرت بسلام.