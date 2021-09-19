الحكومة اللبنانية تنفي طلب شحنات وقود من إيران

نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي طلب شحنات وقود من إيران ، وذلك ردا على ما تداولته وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الأحد، من تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية والتي أكد فيها أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، وهو ما اعتبرته بعض الصحف دلالة على موافقة الحكومة على دخول النفط الإيراني للبلاد.

وذكرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة توضح أنها لم تطلب أية شحنة وقود من إيران.

وكان ميقاتي قد أكد في حوار تلفزيوني مع شبكة سي ان ان الأمريكية أنه حزين على انتهاك سيادة لبنان بدخول النفط الإيراني إليها، موضحا أنه لا يخشى من فرض عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.