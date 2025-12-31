سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• أصدر الرئيس السوري عددا من المراسيم الرئاسية شملت أيضا تعيينات في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، عددا من المراسيم الرئاسية شملت تعيينات في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بالإضافة إلى إحداث الشركة السورية القابضة للطيران.

ووفق القناة الإخبارية السورية، فإن الرئيس الشرع، أصدر 4 مراسيم رئاسية، يقضي الأول (رقم 213) بإحداث الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، كجهة مستقلة تُعنى بتنظيم شؤون الطيران المدني في البلاد.

فيما نص المرسوم الثاني (297) على تعيين عمر هشام الحصري، رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بمرتبة وزير.

وقضى المرسوم (186) بتعيين أمجد محمد هشام نخال، معاونا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

وفي خطوة داعمة لتطوير قطاع النقل الجوي، أصدر الشرع، المرسوم رقم 214 القاضي بإحداث الشركة السورية القابضة للطيران، دون تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه المراسيم في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة والتعافي من تداعيات الحرب المدمرة التي استمرت نحو 13 سنة، وذلك منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أواخر عام 2024.