 قيد 5 لاعبين في طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي في السوبر - بوابة الشروق
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قيد 5 لاعبين في طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي في السوبر

محمد جلال
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 6:10 م

نجحت إدارة نادي طلائع الجيش في انهاء قيد خمس لاعبين قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر المحلي.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، على ستاد برج العرب ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

وانهى فريق طلائع الجيش قيد الخماسي كريم الطيب والتونسى محمد على الجويني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن شيكا وميدو جابر، في القائمة الثانية قبل مواجهة الأهلي.

وكان طلائع الجيش قد أرسل القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة وتضمنت 21 لاعباً هم: محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم.


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