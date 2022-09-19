السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أية إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.