صدور «حلو مُر» للكاتب محمد مصطفى عرفي عن أحوال السودان

أصدر الكاتب والروائي محمد مصطفى عرفي، رواية بعنوان «حلو مُر»، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، والتي يحاول من خلالها تقديم تفسير ما جرى للسودان، منطلقا من الماضي القريب إلى الحاضر الحالي، متلمسا ملامح مستقبل اعتبره غامض ومربك.

تدور أحداث الرواية حول شخصية محمود، الشاب المصري الطموح، وفكرة رسالته للدكتوراه بالمشاركة مع جامعة لندن، التي دفعته لخوض تجربته في الخرطوم، وحبه لفتاة سودانية اسمها مها، حيث برع الكاتب في أن ينقل لنا من وحي خياله صورة أقرب ما تكون للحقيقة بشأن ما تعرض له السودان.

يمضي القارئ منذ السطور الأولى لرواية حلو مر متشوقا دون توقف، في رحلة البحث عن أجوبة حول التساؤلات التي تطرحها الرواية والوصول للرسالة التي تحملها بين طياتها.. من و لماذا و متى و كيف ؟! .. فهي جميعها أسئلة حاول الكاتب أن يجيب عنها بالتوازي مع قصة الحب العذبة، التي جمعت بين بطلي الرواية محمود ومها، التي حاول من خلال كل تفصيله من تفاصيلها التأكيد على مدى التقارب بينهما وكأنه مرآة عاكسة للتقارب التاريخي بين الشعبين المصري و السوداني و خصوصا جيل الآباء.

وتتوالى أحداث الرواية من خلال بطلها محمود بالتطرق لواقع أسرة السيد محجوب و زوجته و ابنته مها، تلك الأسرة المهاجرة من السودان إلى لندن هربا من الواقع مر المزاق .. الحلو مر.. نسبة للمشروب الأشهر في السودان، بتأثيره في الوقاية من الأسقام والحسد وكافة الشـرور والآثام، ذلك الواقع، الذي دفع ثمنه أبناء السودان الشقيق، و ذلك عقب سيطرة أشد البشر زيفا و كذبا و نجاحهم في خداع الغالبية بمقولاتهم الدينية الساذجة و وفقا لوصف الكاتب لمجرد انهم شغلوا مكانة الإمام في احدى الزوايا أو لمجرد ارتدائهم جلبابا.

أوضح الكاتب الروائي محمد مصطفى عرفي أن "حلو مر"، ليست التجربة الأولى من نوعها له، وأن العمل على هذه الرواية بدأ منذ ثلاث سنوات، وذلك أثناء تواجده لأداء مهام عمله في جيبوتي.

أضاف أن أهم ما يميز هذه الرواية هو أهميتها وأهمية مضمونها والرسالة التي تحملها، مشيرا في السياق ذاته للتقارب الذي يجمع الشعبين المصري والسوداني، فهناك نحو خمسة مليون سوداني يعيشون على أرض مصر، و رغم هذا لا يزال هناك الكثير من التفاصيل المجهولة عن هذا الشعب للغالبية في مصر.

صدرت للكاتب والروائي المصري محمد مصطفى عرفي العديد من المؤلفات الأدبية والسياسية باللغتين العربية والإنجليزية، كما صدرت له خمسة كتب باللغة الإنجليزية، وأربع روايات باللغة العربية، وهي: الحب في لندن عام 2015، دموع ماتريوشكا عام 2017 ، وردة في حقل الصبار عام 2020، وظلال الكولوسيوم عام 2021.