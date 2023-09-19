الأمم المتحدة: 1200 طفل سوداني توفوا بالمخيمات منذ اندلاع الحرب

أعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن 1200 طفل تُوفوا في مخيمات اللاجئين السودانيين بين شهري مايو وسبتمبر الماضيين.

وتوفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ مايو، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال آلن مينا مسئول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

ومنذ اندلاع المعارك في أبريل، قُتل نحو 7500 شخص، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، وخصوصًا مصر وتشاد.