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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط للجبهة الشمالية

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:02 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:02 م

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صدّق على خطط للجبهة الشمالية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن جيش الاحتلال قوله إننا أمام أيام قوية وعنيفة في الجبهة الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم أهدافا لحزب الله لإضعاف قدراته العسكرية، مشيرا إلى أنه يعمل لإيجاد واقع أمني في الشمال يتيح عودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كل أهداف الحرب.

وأفادت شبكة "الجزيرة" في وقت سابق من اليوم، بإطلاق مزيد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. في الوقت ذاته دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات في شمال الأراضي المحتلة.

ويأتي ذلك بعد يومين من تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي التي هزت لبنان، والتي تعتبر الاختراق الأكبر الذي يتعرض له "حزب الله" اللبناني منذ بدء التصعيد الذي فرضته الحرب في غزة.

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