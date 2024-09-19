وزير النفط الهندي: لن نشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي الخاضع لعقوبات أمريكية

أعلن وزير النفط الهندي هارديب بوري أن بلاده لن تشتري الغاز الطبيعي المسال من مشروع في روسيا خاضع لعقوبات من الولايات المتحدة.

وقال بوري في مقابلة على هامش مؤتمر غازتك في هيوستن "إذا كان الغاز الطبيعي المسال من روسيا من منشأة خاضعة لعقوبات لن نشتريه. لا يوجد مشكلة في ذلك"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتكافح منشأة "أركتيك 2" الروسية للغاز الطبيعي المسال، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي، للعثور على مشترين، مما يقلب رأسا على عقب خطط موسكو لتوسيع صادرات الوقود. وقامت المنشأة بتصدير خمس شحنات منذ أغسطس على سفن الأسطول المظلم ولكن الوقود لم يصل إلى أي دولة بعد.

وفي حين أن نيودلهي لن تشتري من مشروع "أركتيك 2"، فأن بعض الشركات الضالعة في تقديم الدعم للأسطول المظلم الذي يصدر الوقود من المنشأة فوق الدائرة القطبية الشمالية، متمركزة في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند.