استمرار حبس المتهمين في حادث تصادم قطاري الزقازيق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بمحافظة الشرقية، قرارا بتأجيل البت في تجديد حبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق وذلك لجلسة 25 سبتمبر الجاري؛ لحين ورود نتيجة تحليل المواد المخدرة للمتهمين وتقرير اللجنة الهندسية بشأن الحادث، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة بمحافظة الشرقية قررت عرض السائقين وعمال برج المراقبة وعامل التحويلة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق على الطب الشرعي؛ وذلك لإجراء التحليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة، وقررت إخلاء سبيل السائقين وحبس عامل التحويلة و5 من عمال برج المراقبة على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة استدعت عمال التحويلة وسائقي القطارين للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث، وتشير المعلومات الأولية أن الحادث نتيجة خطأ بشرى، وتواصل اللجنة مهام عملها للوقوف على السبب الحقيقي للحادث، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل أمس إلى موقع الحادث بمستشفى الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمي لسماع أقوال المصابين حول الحادث.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارا بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم وقع بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق، تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي والعبور الخاص بمدينة الزقازيق.

وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)، ومسن، فيما أصيب 52 آخرين، جرى تقديم لهم الإسعافات اللازمة وجرى خروجهم جميعا بعد تماثلهم للشفاء الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم حجز 8 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية.

وفور وقوع الحادث، انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والتعامل مع الحادث والمصابين، ووصل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والوقوف على ملابسات الحادث، فيما زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين للاطمئنان عليهم، وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين جراء الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما شيعت جنازات المتوفيات: هبة إبراهيم السيد، 36 عاما، وشقيقتها شيماء، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة وعد صلاح، 5 أعوام، وشخص مسن يدعى رمضان في جنازة مهيبة بناحية شارع فاروق في مقابر العائلة بمدينة الزقازيق، وسط بكاء وحزن المشيعين، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.