يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين المقبل (23 سبتمبر) زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، تعد الأولى من نوعها له منذ توليه رئاسة الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع نظيره الأمريكي جو بايدن "علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاما".



كما سيبحث الطرفان "سبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهارا للجميع"، وفق "وام".

خلال زيارته المرتقبة، سيلتقي الشيخ محمد بن زايد عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأمريكية على جميع المستويات.

كما سيتبادل الرئيس الإماراتي ونظيره الأمريكي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسب "وام".