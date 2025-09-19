يستعد الإعلامي أحمد سالم، لبدء برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on»، بدء من غدٍ السبت، خلفًا للإعلامية لميس الحديدي.

ونشرت صفحة القناة على موقع فيسبوك، مقطع فيديو لمقابلة مع سالم تحدث فيها عن بعض الجوانب الشخصية.

وقال سالم إن أحد عيوبه يتمثل في عشق الإتقان لدرجة الوساس القهري، وأضاف: «لو أنا بكتب إسكربت أو مقال ممكن أراجعه 50 - 60 مرة وممكن أفضل أعدّل فيه إلى ما لا نهاية».

وأضاف أن لديه حالة من الوسواس بالنسبة له من أجل استخدام اللغة العربية، وقال: «لو حد باعتلي الحقني أنا بموت وفيه حرف غلط هسيب الموضوع وأقوله إزاي تكتب كده».

وأشار سالم إلى أنه تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأن أولوياته تتمثل في الاقتصاد أولًا ثم السياسة ثم الشأن العام وبعد ذلك تأتي الرياضة.

سالم الذي يعمل متحدثا باسم نادي الزمالك استغرب أن البعض يناديه بـ«كابتن»، وقال: «أنا مش كابتن خالص».

وأكد أنه يتحلى بالثبات الانفعالي على الهواء مباشرة حال حدوث أي مواقف غريبة أو كوميدية على الهواء.

وسئل سالم عن شخص يوجه له "كلمة أخيرة" (اسم برنامجه)، فاختار أن يوجهها للمواطن المصري ودعا إلى التوقف عن ترديد جملة «كإنك مش في مصر» حال حدوث أمر جيد أو إيجابي.

ولفت إلى أن مصر مليئة بالأمور الرائعة رغم بعض الصعوبات والتحديات بما في ذلك ارتفاع الأسعار، لكن هناك الكثير من الأمور التي تستحق أن يفخر بها المصريون.



