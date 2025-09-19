الإسكندرية: غلق الشواطئ ينعش المقاهي على الكورنيش

شهدت المقاهي والكافيهات المطلة على كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، انتعاشًا ملحوظًا في حركة الرواد، عقب قرار غلق الشواطئ أمام المصطافين بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.



واتجه عدد كبير من المواطنين والزوار إلى المقاهي كبديل للتنزه على الشواطئ، الأمر الذي انعكس على زيادة الإقبال، خاصة في ساعات المساء والليل.



وأكد بعض أصحاب المقاهي أن حركة البيع ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، مشيرين إلى أن القرارات الخاصة بغلق الشواطئ عادة ما تصب في صالحهم من الناحية التجارية.



وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية عن الغلق الكلي لجميع الشواطئ بقطاعيها الشرقي والغربي، تنفيذًا لقرار رفع الرايات الحمراء نتيجة الاضطراب الشديد في حركة البحر، وذلك حتى ظهر السبت المقبل.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت إنذارًا بحريًا عاجلًا يحذّر من اضطراب حركة الملاحة على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، وذلك خلال الفترة من عصر الخميس وحتى ظهر السبت.



وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة أحمد إبراهيم، فى بيان سابق، أنها تتابع بدقة التزام مستأجري الشواطئ بتنفيذ القرار، والتأكد من غلق البوابات وعدم استقبال الرواد، تنفيذًا لتعليمات محافظة الإسكندرية، كما شددت على أن فرق الإنقاذ منتشرون بكامل طاقاتهم على جميع الشواطئ لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.