الاتحاد الأوروبي يتطلع لإحراز تقدم في خطة مساعدات كييف بالأصول الروسية

قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوسه إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة في خطط إرسال مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

وذكرت لوسه اليوم في كوبنهاجن أن توفير التمويل لأوكرانيا يتصدر الأولويات، وأن اجتماعا لوزراء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل يحتمل أن يثمر عن مزيد من النتائج نحو ذلك الهدف، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي "نأمل في طرح المسألة في مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في أكتوبر".

ويضع حاليا الاتحاد الأوروبي بالفعل اللمسات الأخبيرة على حزمة العقوبات الـ 19 ضد روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، فيما من المحتمل أن يصدر قرار اليوم. كما يعتزم تسريع وتيرة التخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي.