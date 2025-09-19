سموتريتش يتوعد بخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديا لمنع الدولة

وزير المالية الإسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية تسعى لتدمير إسرائيل وأتوعد بانهيارها.

توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، بالسعي لانهيار السلطة الفلسطينية من خلال خنقها اقتصاديا، بغرض منع قيام الدولة المستقلة.

وقال سموتريتش في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع خطر الدولة الفلسطينية، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية من خلال الخنق الاقتصادي".

وزعم أن السلطة الفلسطينية "تسعى في جوهرها إلى تدمير إسرائيل".

وكان سموتريتش جمد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية حادة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة منذ أشهر طويلة.

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.​​​​​​​

في السياق، جدد سموتريتش دعوته لضم 82 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وزعم أن "تطبيق السيادة الإسرائيلية هو السبيل الوحيد لضمان عدم قيام دولة فلسطينية".

وتمهيدًا لضم الضفة الغربية، ترتكب إسرائيل جرائم تشمل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

بدوره، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، وقال: " إن لم نُفكّكها في الوقت المناسب، فسنستيقظ متأخرين، كما حدث في غزة"، في إشارة إلى هجوم مقاتلي حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية صبيحة 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.

وبالتوازي مع الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية.