تضاعف عدد أعضاء حزب اليسار في ألمانيا ليصل إلى 120 ألفا في غضون بضعة أشهر فقط، وفقا لما ذكرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، اليوم الجمعة.

وهذا العام وحده، انضم 64 ألف شخص إلى الحزب اليساري الشعبوي، الذي كان عدد أعضائه لا يتجاوز 50800 عضو في نهاية عام 2023.

وقالت رئيسة الحزب إينيس شفيردتنر للصحيفة: "طريقة ممارستنا للسياسة وطريقة حديثنا مع الناس بدأت تلقى صدى."

وبعد انقسامه في 2023 وهبوطه إلى أرقام منخفضة مفردة في استطلاعات الرأي، شهد حزب اليسار انتعاشا في الأشهر الأخيرة، حيث حصل على نسبة 8.8% في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير وتصدر النتائج في برلين.

واستفاد الحزب من الانخفاض الحاد في الثقة بالقوتين السياسيتين التقليديتين في البلاد وهما، الحزب الإشتراكي الديمقراطي، الذي يمثل تيار يسار الوسط، والتحالف المحافظ بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي ومقره ولاية بافاريا.

وتشكل الأحزاب الثلاثة الإئتلاف الحكومي الحالي عقب انتخابات فبراير.