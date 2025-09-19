اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالأهلي

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تقام اليوم، الجمعة، بفرع النادي في الجزيرة، حيث تخطى عدد الأعضاء في كشوف الحضور 5 آلاف وهو العدد المطلوب لاكتمال الاجتماع من أجل التصويت على لائحة النادي.

وبدأ أعضاء النادي الأهلي في التوافد على مقر النادي بالجزيرة للتسجيل في الجمعية العمومية للنادي، والتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وتعقد اليوم، الجمعية العمومية للنادي الأهلي «الاجتماع الخاص» للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي حرصًا على استمرار العمل بلائحة النادي بعيدًا عن لائحة الوزارة الاسترشادية لا سيما بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهى في تمام الساعة السابعة مساءً، وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

وأعلنت إدارة النادي عن تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في الإجراءات الجمعية العمومية، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة.

ووجه النادي عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور اليوم للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع والمحدد له السابعة مساءً.

كما قررت إدارة النادي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية تضم ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلاً عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل الأعضاء من مدينة نصر و الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر النادي بالجزيرة بما يعكس حرص إدارة النادي علي توفير تجربة منظمة ومتكاملة لأعضائه خلال الجمعية العمومية.