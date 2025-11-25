تقرير أممي: مقتل فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة على مستوى العالم

أظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أنه تم قتل سيدة أو فتاة على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة كل نحو 10 دقائق خلال العام الماضي.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أحدث تقرير بشأن عمليات قتل الاناث- قتل النساء أو الفتيات بسبب جنسهن- أمس الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن نحو 83 ألف سيدة وفتاة تعرضت للقتل العمد في أنحاء العالم خلال 2024. وقالت الهيئات الأممية لدى إصدارها التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء إن نحو 60% من هذه الوقائع، كان منفذ عملية القتل أحد أفراد الأسرة أو شريك.

وعلى النقيض كان 11 % من عمليات قتل الذكور كانت على يد أحد الأقارب أو الشركاء.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عمليات قتل الاناث شائعة في منطقة أفريقيا، التي شهدت أعلى حالات قتل للإناث خلال عام 2024 بلغت 22600 حالة. أعقبتها منطقة آسيا بواقع 17400 حالة، في حين سجلت منطقة الأمريكيتين 7700 وأوروبا 2100 و أوقيانوسيا 300 حالة.