الأقصر جاهزة لاستقبال 283 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

انتهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر من استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شهدت جميع مدارس المحافظة تجهيزات شاملة وورش عمل لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال مئات الآلاف من الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن أعمال الصيانة الدورية والشاملة بالمدارس أُنجزت بالكامل، وشملت إصلاح المقاعد الدراسية، صيانة السبورات، مراجعة شبكات الكهرباء والإضاءة داخل الفصول، والتأكد من سلامة مرافق ودورات المياه.

وأوضح جارح لـ«الشروق» أن المديرية تستعد لاستقبال 283 ألفًا و744 طالبًا وطالبة بجميع المراحل التعليمية، إلى جانب 12 ألف معلم، في 1073 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن خطة الاستعدادات تضمنت أيضًا إطلاق معارض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، وتكثيف حملات النظافة، بالإضافة إلى التوسع في التعليم الفني من خلال افتتاح مدارس تكنولوجية متخصصة.

وأشار إلى أنه للتخفيف عن كاهل الأسر، تم افتتاح 5 معارض تحت شعار "أهلاً مدارس" في مدن أرمنت وإسنا والبياضية والطود والأقصر، بمشاركة نحو 200 عارض من مكتبات وسلاسل تجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتقديم ملابس وحقائب وأدوات مكتبية بتخفيضات تتراوح بين 20% و40%.





