اعتقال مسؤولين منتخبين في نيويورك خلال احتجاج على أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين

اعتُقل أكثر من عشرة مسؤولين منتخبين، يوم الخميس، أثناء احتجاجهم على الأوضاع في أحد مراكز احتجاز المهاجرين بمدينة نيويورك، حيث مدد قاض اتحادي هذا الأسبوع أمرا قضائيا يُلزم الحكومة بتحسين معاملة المحتجزين.

وبحسب ائتلاف من سياسيين وناشطين وزعماء دينيين مشاركين في الاحتجاج، فقد جرى اعتقال 11 مسؤولا أثناء محاولتهم تفقد غرف الاحتجاز في الطابق العاشر من مبنى الحكومة الاتحادية في "26 فيدرال بلازا" بمانهاتن.

وسعى المسؤولون، ومن بينهم المراقب المالي للمدينة براد لاندر وأعضاء من الهيئة التشريعية لولاية نيويورك، إلى التأكد من الالتزام بأمر قضائي ابتدائي صدر الأربعاء، يلزم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بالقضاء على ظروف الاحتجاز المزرية والاكتظاظ.

كما تم اعتقال مسؤولين آخرين خارج المبنى، من بينهم المدافع العام للمدينة جوماني ويليامز، وفق ما ذكر متحدث باسم المحتجين. وبالمجمل، احتجز أكثر من 75 شخصا.